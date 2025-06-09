Жаркая погода до +33 градусов придет в Оренбуржье в начале недели

Переменчивая погода ожидается на территории Оренбургской области в первые дни рабочей недели. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на специалистов Приволжского УГМС.
По информации синоптиков, ночью на 10 июня температура воздуха прогреется до+11…+16 градусов, в северных и восточных районах похолодает до +5, +10 градусов. Днем во вторник будет без осадков, с температурой воздуха до +33 градусов. Возможно усиление северо-восточного ветра до 10 метров в секунду.
Ночь на 11 июня эксперты прогнозируют переменчивую облачность, в некоторых районах вероятны кратковременные дожди. Днем в среду ожидается небольшой дождь, но несмотря на это, из-за жары воздух может прогреться до +33 градусов.
Житель Приморья жестоко избил собаку и оторвал ей челюсть
Лагерь дневного пребывания открыли в кадетской школе в Воскресенске
График электричек Рижского и Курского направлений изменится 15 июня
Видео стрельбы солдата в российской форме по домам в Судже опубликовали в Сети
Активным донорам вручили награды в Воскресенске
«Марионетки и маленькие хулиганчики». Лавров дал оценку политике прибалтийских стран
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте