Жаркая погода до +33 градусов придет в Оренбуржье в начале недели

Переменчивая погода ожидается на территории Оренбургской области в первые дни рабочей недели. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на специалистов Приволжского УГМС.

По информации синоптиков, ночью на 10 июня температура воздуха прогреется до +11…+16 градусов, в северных и восточных районах похолодает до +5, +10 градусов. Днем во вторник будет без осадков, с температурой воздуха до +33 градусов. Возможно усиление северо-восточного ветра до 10 метров в секунду.

Ночь на 11 июня эксперты прогнозируют переменчивую облачность, в некоторых районах вероятны кратковременные дожди. Днем в среду ожидается небольшой дождь, но несмотря на это, из-за жары воздух может прогреться до +33 градусов.