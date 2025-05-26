Жаркая неделя с температурой до +29 градусов ожидается в Свердловской области

С понедельника, 26 мая, погода в Свердловской области начнет резко меняться. Об этом сообщил сайт Tagilcity.ru со ссылкой на представителей регионального управление гидрометеорологической службы.

По данным синоптиков, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов, местами пройдут кратковременные осадки, преимущественно в северных и восточных районах региона. К вечеру температура опустится до +8...+13 градусов.

Во вторник, 27 мая, небо будет покрыто облаками с просветами, днем потеплеет до +25 градусов, вечером столбик термометра покажет около +11...+16 градусов.

В среду, 28 мая, температура воздуха поднимется до +22...+27 градусов. Уже ближе к концу рабочей недели, 29–31 мая, дневная жара усилится до +28...+29 градусов, ночью температура составит комфортные +13...+14 градусов.