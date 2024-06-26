Жара вернется в Москву во второй половине недели

Жаркая погода после продолжительных дождей ожидает жителей Москвы во второй половине этой недели. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе сRT.

По прогнозам синоптика, ночи в столице станут теплее и к воскресенью минимальная температура достигнет +18 градусов. С четверга столбики термометров днем будут повышаться до +27…+29 градусов. Осадков во второй половине недели не ожидается.

Отмечается, что в последний день месяца температура воздуха может превысить климатическую норму.

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