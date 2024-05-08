Жара придет в Новосибирск на этих выходных | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:46 Жара придет в Новосибирск на этих выходных

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Жаркая погода после длительной прохлады ожидает жителей Новосибирска на предстоящих выходных, с 9 по 12 мая. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По прогнозам синоптиков, в День Победы в городе будет солнечно. В пятницу столбики термометров поднимутся до +26 градусов, ветер будет юго-западный. В субботу он сменит свое направление и в Новосибирске чуть похолодает до +18 градусов.

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В воскресенье, 12 мая, метеорологи обещают ясную погоду с температурой до +19 градусов.