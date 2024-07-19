Жара до +42 градусов придет на Ставрополье в выходные
В Ставропольском крае температура воздуха на выходных поднимется до отметки +42 градуса. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Погода будет ясной и безветренной. Осадков в субботу и воскресенье не ожидается. Местных жителей предупредили об опасности нахождения на солнце с 11:00 до 17:00.
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