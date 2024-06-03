Жара до +30 градусов придет в Челябинскую область на этой неделе

Жаркая погода ожидает жителей Челябинской области на этой неделе, с 3 по 9 июня. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометеоцентра.

По прогнозам синоптиков, Южный Урал будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. В первой половине недели столбики термометров днем поднимутся до +30 градусов, жаркая погода будет сопровождаться кратковременными дождями.

Отмечается, что ближе к выходным в регионе прогнозируется похолодание, дневные температуры воздуха составят +18 градусов.

Логистика и заграничные бутылки. Почему в России опять подорожает пиво

Отпуск за границей этим летом. Самые популярные страны и советы, как сэкономить

Бойкот Израилю. Мальдивы отказались играть по правилам однополярного мира

Вернуться в Россию на французских штыках? Зачем Навальная колесит по чужим президентам

Россия направила в страны Запада новые запросы о подрывах «Северных потоков»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте