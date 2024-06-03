Жара до +30 градусов придет в Челябинскую область на этой неделе

Жаркая погода ожидает жителей Челябинской области на этой неделе, с 3 по 9 июня. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометеоцентра.

По прогнозам синоптиков, Южный Урал будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. В первой половине недели столбики термометров днем поднимутся до +30 градусов, жаркая погода будет сопровождаться кратковременными дождями.

Отмечается, что ближе к выходным в регионе прогнозируется похолодание, дневные температуры воздуха составят +18 градусов.