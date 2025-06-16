Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки признана

Согласно доводу жалобы, Управление неправомерно отклонило заявку заявителя на участие в конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка проведении конкурса и рассмотрения заявок и признала жалобу необоснованной.