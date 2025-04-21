Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки признана

Согласно доводу жалобы, у Управления отсутствуют основания для проведения конкурса в связи с реализацией собственниками помещений в многоквартирных домах, которые являются объектом конкурса, права по выбору способа управления.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила обстоятельств, подтверждающих нарушение порядка оценки документов, поступивших организатору торгов во время проведения конкурса, и признала жалобу необоснованной.
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