Жалоба на действия Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Химки признана

Согласно доводу жалобы Управление неправомерно отклонило заявку заявителя на участие в Конкурсе, допустило к участию в Конкурсе ООО «УК Континент комфорт» и не соблюло срок внесения изменений в конкурсную документацию. Вместе с тем Управление не обеспечило Заявителю возможность принять участие в процедуре рассмотрения заявок, а также допустило ошибку в протоколе рассмотрения заявок.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушения порядка составления протокола и внесения изменений в конкурсную документацию и признала жалобу обоснованной.
Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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