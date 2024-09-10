Жалоба на действия Муниципального учреждения признана необоснованной

Согласно доводу жалобы Дирекция неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в аукционе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки ООО «Любимая парковка» и признала жалобу необоснованной.

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