Жалоба на действия Муниципального учреждения признана необоснованной

Согласно доводу жалобы Дирекция неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в аукционе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки ООО «Любимая парковка» и признала жалобу необоснованной.
Волонтеров в Химках наградили за помощь бойцам СВО
Спортплощадку и скейт-парк открыли в парке «Захарово» в Одинцовском округе
Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 сентября
«Услышали жужжание, а потом был удар». Житель дома в Раменском рассказал об атаке БПЛА
Более 32 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня города в Чехове
Пункты временного размещения открыли в Раменском для пострадавших от атаки БПЛА
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте