Жалоба на действия конкурсного управляющего ООО «ТВЕРЬОБЛЭЛЕКТРО» и оператора электронной торговой площадки признана

Согласно доводу жалобы, заявитель был лишен возможности участия на торгах из-за неисправности функционала сайта оператора электронной торговой площадки.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.
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