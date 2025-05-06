Жалоба на действия конкурсного управляющего ООО «ТВЕРЬОБЛЭЛЕКТРО» и оператора электронной торговой площадки признана

Согласно доводу жалобы, заявитель был лишен возможности участия на торгах из-за неисправности функционала сайта оператора электронной торговой площадки.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.