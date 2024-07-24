Сегодня 08:28 Жалоба на действия конкурсного управляющего АО «КОМПАНИЯ ИФ-СЕРВИС» и оператора электронной торговой площадки
Согласно доводу жалобы конкурсный управляющий неправомерно отказал заявителю в допуске к участию в аукционе из-за неисправности функционала сайта оператора электронной торговой площадки.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки физического лица и признала жалобу необоснованной.
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