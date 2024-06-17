Жалоба на действия финансового управляющего при организации и проведении торгов признана необоснованной﻿

Согласно доводам жалобы организатором торгов нарушен порядок организации торгов и порядок размещения сообщения о проведении торгов.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.

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