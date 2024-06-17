17 июня 2024 08:32 Жалоба на действия финансового управляющего при организации и проведении торгов признана необоснованной
Согласно доводам жалобы организатором торгов нарушен порядок организации торгов и порядок размещения сообщения о проведении торгов.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.
Сегодня 04:03 Минфин США уведомил РФ о приостановке соглашения об избежании двойного налога
Сегодня 03:59 Руанда отозвала подпись под коммюнике «мирной конференции» в Швейцарии
Сегодня 03:41 Женщина пострадала после взрыва дрона ВСУ в белгородском селе
Сегодня 03:27 Женщину придавило двухтонной конструкцией в Петербурге
Сегодня 03:26 Новый киноляп нашли в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»
Сегодня 03:10 Ливни, град и грозы. Москвичей предупредили о продолжении непогоды
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте