Жалоба на действия Администрации Одинцовского городского округа Московской области при проведении торгов признана

Согласно доводам жалобы Администрация неправомерно отклонила заявку заявителя на участие в Конкурсе, а также допустила нарушения в части опубликования протокола Конкурса.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка опубликования протокола и порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.

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