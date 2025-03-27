Жалоба на действия Администрации Ленинского городского округа Московской области признана необоснованной

Согласно доводу жалобы Администрация неправомерно допустила заявку АО «Мострансавто» к участию в конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки АО «Мострансавто» и признала жалобу необоснованной.
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