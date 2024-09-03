Жалоба на действия Администрации городского округа Мытищи Московской области при проведении аукциона признана

Согласно доводам жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в аукционе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в аукционе и признала жалобу необоснованной.