Сегодня 09:09 Жалоба на действия Администрации городского округа Мытищи Московской области при проведении аукциона признана
Согласно доводам жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в аукционе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в аукционе и признала жалобу необоснованной.
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