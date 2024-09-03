Жалоба на действия Администрации городского округа Мытищи Московской области при проведении аукциона признана

Согласно доводам жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в аукционе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в аукционе и признала жалобу необоснованной.

Я календарь переверну… Как зародился Шуфутинов день

Новая тактика в Донбассе. ВС России продвигаются невиданными темпами

Очередной генерал за решеткой? Замкомандующего ЛенВО попался на взятке

Власов Сергей

Новолуние в знаке Девы. Как пережить перестройку энергетического поля

«Выйдет и убьет меня». Вдова Еговцева выступила против участия убийцы мужа в СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте