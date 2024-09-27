Жалоба на действия Администрации городского округа Красногорск Московской области при проведении торгов признана

Согласно доводу жалобы, Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.
В Алабаме провели вторую в истории США казнь с использованием чистого азота
Стало известно, каких кошек россияне чаще всего забирают из приютов
В Госдуме предложили оставлять мальчиков старше 8 лет с отцами при разводе
Лидер Гаити потребовал репараций от Франции
Двух агентов украинских спецслужб задержали в Крыму
Новый паровой котел установят в котельной в Дубне к декабрю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте