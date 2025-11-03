Зеркальные арт-объекты, сделанные из отходов, появились на улицах Петрозаводска

В Петрозаводске реализуется творческий проект под названием Zrivkamen, автором которого является местный художник и эко-активист Роман Морра. Проект привлекает внимание горожан и туристов своими необычными композициями, сделанными из отходов и мусора, написал сайт karelinform.ru .

Роман Морра рассказывает, что идея проекта возникла в процессе уборки района от мусора. Сначала он начал сортировать отходы, а затем заметил, что многие из них можно использовать для создания художественных произведений. В результате родился проект «зеркамни» — композиции из зеркал, установленных на старых камнях и дереве.

Цель проекта — напомнить жителям города о важности сохранения окружающей среды и о необходимости экологически ответственного поведения. Автор подчеркивает, что «зеркальные камни» отражают людей и окружающую среду, создавая уникальное отражение действительности.