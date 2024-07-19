Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировали на севере Чили

На севере Чиле произошло мощное землетрясение. Об этом сообщил RT со ссылкой на  Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Магнитуда толчка достигла отметки в 7,3.  Сейсмологи отметили, что эпицентр землетрясения отмечен примерно в 43 киолометрах на юго-восток от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама.

«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте