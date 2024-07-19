Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировали на севере Чили
На севере Чиле произошло мощное землетрясение. Об этом сообщил RT со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Магнитуда толчка достигла отметки в 7,3. Сейсмологи отметили, что эпицентр землетрясения отмечен примерно в 43 киолометрах на юго-восток от населенного пункта Сан-Педро-де-Атакама.
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