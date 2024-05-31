Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Киргизии

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Киргизии на границе с Казахстаном. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные Института сейсмологии республики.

Очаг землетрясения находился на территории Казахстана примерно в 50 километрах от Бишкека. Местные жители ощутили подземные толчки силой в 3,5 балла примерно в 11:13.

Отмечается, что на данный момент информации о разрушениях при землетрясении не поступало.

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