Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Казахстане
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на МЧС республики.
В ведомстве уточнили, что эпицентр был примерно в 986 километрах северо-восточнее Алма-Аты. Этот участок находится почти на границе с Алтайским краем. О пострадавших не сообщалось.
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