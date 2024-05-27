Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Казахстане

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что эпицентр был примерно в 986 километрах северо-восточнее Алма-Аты. Этот участок находится почти на границе с Алтайским краем. О пострадавших не сообщалось.

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