За последние 11 лет Крым сильно изменился в лучшую сторону. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что в Крыму якобы нет туристов и регион «умирает»

«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров», — рассказал Константинов.

По его словам, с помощью президента, народа и регионов России на полуострове произошли фантастические изменения, и теперь он стал примером эффективного и динамичного развития территории.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился к американскому президенту Дональду Трампу и пригласил его в Россию. Он призвал лидера США приехать, чтобы лучше понять ментальность россиян, увидеть достижения страны и прочувствовать ее истинную ценность.