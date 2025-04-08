Здоровье Mail: 42% опрошенных россиян считают себя метеозависимыми

Погода Mail и Здоровье Mail выяснили, как много россиян испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь. Участниками исследования стали 15 тысяч человек.
Согласно данным аналитиков, 42% респондентов считают себя метеозависимыми, а еще 42% замечают влияние погодных условий и геомагнитных колебаний на самочувствие. Лишь 15% опрошенных указали, что не испытывают симптомов, связанных с изменениями погоды.
Несмотря на высокий процент метеозависимых, только 19% россиян систематически отслеживают прогнозы магнитных бурь, 53% делают это периодически, а 19% не придают таким новостям большого значения.
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