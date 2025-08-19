Зданию архитектора Бенуа в Санкт-Петербурге присвоили статус памятника

Дом архитектора Леонтия Бенуа на Васильевском острове в Санкт-Петербурге получил статус памятника архитектуры регионального значения. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Северной столицы.
Здание, возведенное в 1913 году, сохранилось до нашего времени практически в первозданном виде. Дом является уникальным образцом позднего неоклассицизма, отметил RT.
Наружные стены здания отделаны рельефной штукатуркой, а основание облицовано красным гранитом. Входные группы украшены декоративными пилястрами и филенчатыми панелями.
