Здание школы ФЗУ «Ленэнерго» в Петербурге признали ценным рядовым объектом

В Санкт-Петербурге здание школы ФЗУ «Ленэнерго», расположенное на улице Пугачева, признали ценным рядовым объектом. Об этом сообщила Gazeta.SPb .

Строение возьмут под охрану в соответствии со статусом. Учреждение получило защиту от изменений и демонтажа благодаря решению городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Оно было принято в рамках новой редакции закона.

Ранее рабочая группа КГИОП не хотела включать здание в перечень охраняемых объектов, несмотря на заключения экспертов о ценности объекта.