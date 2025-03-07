Здание школы ФЗУ «Ленэнерго» в Петербурге признали ценным рядовым объектом

В Санкт-Петербурге здание школы ФЗУ «Ленэнерго», расположенное на улице Пугачева, признали ценным рядовым объектом. Об этом сообщила Gazeta.SPb.
Строение возьмут под охрану в соответствии со статусом. Учреждение получило защиту от изменений и демонтажа благодаря решению городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Оно было принято в рамках новой редакции закона.
Ранее рабочая группа КГИОП не хотела включать здание в перечень охраняемых объектов, несмотря на заключения экспертов о ценности объекта.
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