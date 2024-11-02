Завод «Касноярский цемент» отпраздновал 80-летие

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК „Сибцем“») отпраздновал свое 80-летние. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Отмечается, что зажжение факела Факел печи обжига, которая на тот момент был единственной на всем заводе, состоялось 26 октября 1944 года.

В настоящее время «Красноярский цемент» представлет собой ведущее предприятий отрасли на территории Сибирского федерального округа. Завод мощностью 1,1 миллиона тонн продукции в год выпускает шесть строительных видов цемента и четыре — специализированные.