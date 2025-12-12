Завод, где ремонтировали разбившийся в Иванове Ан-22, оказался на грани банкротства

Предприятие, которое чинило разбившийся в Иваново самолет Ан-22, накопило долги на сумму почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Долг завода по зарплате составил примерно 57 миллионов рублей. В штате находятся около тысячи сотрудников, но многие вышли в отпуск. Также предприятие получило девять исков от энергокомпании на 20 миллионов рублей.

По данным канала, Ан-22 мог рухнуть из-за плохого ремонта — в самолете отказали рулевые приводы. Mash предположил, что это могло произойти из-за неправильной сборки или некачественного обслуживания. Он добавил, что облет Ан-22 проходил сразу после капитального ремонта на Ивановском 308-м авиационном заводе.

Борт потерпел крушение во время тестового полета вблизи деревни Иванково. Самолет нашли на глубине около пяти метров в Уводьском водохранилище. За время эксплутации Ан-22 выполнил 3,29 тысячи посадок и налетал почти 6,5 тысячи часов. Причины ЧП расследует госкомиссия.