Завершились гулянья в связи с Днем оленевода на Ямале

На Ямале подошли к концу гулянья по случаю Дня оленевода, которые продолжались два месяца. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В этом году в праздновании приняли участие 11 муниципалитетов и 25 населенных пунктов региона, передает RT.

Праздник стартовал 23 февраля в Надыме, а завершился в селе Гыда Тазовского района, куда съехались представители оленеводческих хозяйств со всего Ямала.

Во время празднования прошли традиционные гонки на оленьих упряжках, соревнования по метанию тынзяна на хорей и перетягиванию палки. Также работали продовольственные ярмарки.

День оленевода направлен на сохранение культурных традиций коренных народов Севера.