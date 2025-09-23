Завершение работ по замене теплотрассы в Ижевске запланировано на конец сентября

В Ижевске активно идет замена теплотрассы на разворотном кольце на пересечении улиц Автозаводской и Ворошилова. Об этом написал сайт Izhlife .

Пресс-служба администрации Ижевска сообщает, что с 20 сентября движение транспорта ограничено по внутренним полосам кольца у Дома моделей.

«Монтаж труб и восстановление дороги завершатся до 30 сентября», — указано в сообщении.

На участке будут обновлены 425 метров трубопроводов и защитный железобетонный канал. Работы на перекрестке стартовали в начале июня.