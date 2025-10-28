Завершена реставрация фасада доходного дома Киселева в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге успешно завершили восстановление фасада доходного дома Киселева на Большом проспекте Петроградской стороны. В ходе капитального ремонта воссоздали отделку части фасада глазурованной плиткой, написал «Петроград» .

По данным пресс-службы Комитета по градостроительству и архитектуре, проект реставрации основан на исторических документах из архивных фондов. Они подтверждают первоначальное наличие плиточной облицовки.

Во время работ специалисты обнаружили под слоями штукатурки оттиск тыльной стороны оригинальной плитки. Для восстановления декора выбрали материал, характерный для эпохи модерна, что подчеркивает уникальность архитектурного решения.