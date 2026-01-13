Затяжные морозы придут в Омскую область

Уже в ближайшее время жителям Омской области предстоит пережить самое сильное похолодание за весь зимний сезон. Температура начнет падать уже в ночь на 13 января, когда столбик термометра покажет значения от -18 до -23 градусов. В некоторых районах ожидается еще более низкая температура — до -31 градуса, написал сайт gorod55.ru .

Наиболее суровые морозы придут в ночь на среду, 14 января, когда воздух остынет до -30, -35 градусов, а местами температура опустится ниже -40 градусов. Днем следующего дня столбик термометра будет колебаться возле отметки -25, -30 градусов.

Четверг, 15 января, обещает быть столь же морозным, температура продолжит опускаться до -35 градусов ночью и удержится на уровне -30 градусов днем. Прогнозы метеорологов на ближайшие дни не предвещают существенных перемен погодных условий.

Учитывая суровые климатические условия, рекомендуется проявлять повышенную осторожность, одеваться теплее и следить за обновлениями прогнозов погоды.