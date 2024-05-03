Заслуженный врач РФ Курбатов умер в Ставропольском крае | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:15 Заслуженный врач РФ Курбатов умер в Ставропольском крае

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Заслуженный врач России, почетный гражданин Железноводска Вячеслав Курбатов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на соцсети главы города Евгения Бакулина.

С 1985 года Курбатов возглавлял санаторий «Дубовая роща». Под его руководством создали один из лучших лечебно-диагностических центров в Ставропольском крае.

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Отмечается, что званием почетного гражданина Железноводска Курбатова удостоили за особые заслуги в области санаторно-курортного дела.