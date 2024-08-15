Заслуженный учитель Снегуров не поддержал идею о школьной форме в стиле императорской России

Заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с «Ридусом» раскритиковал идею депутатов Госдумы о введении в российских школах единой формы в императорском стиле.

По его словам, депутатам необходимо усвоить, что вопрос о ношении школьной формы должен решаться на уровне школы, а не министерства.

«Педагоги отрицательно относятся к очередному навязыванию школьной формы», — сказал Снегуров.

Сам учитель выступает за деловой стиль одежды, где соблюдаются определенные нормативы.