Заслуженный учитель Снегуров не поддержал идею о школьной форме в стиле императорской России
Заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с «Ридусом» раскритиковал идею депутатов Госдумы о введении в российских школах единой формы в императорском стиле.
По его словам, депутатам необходимо усвоить, что вопрос о ношении школьной формы должен решаться на уровне школы, а не министерства.
«Педагоги отрицательно относятся к очередному навязыванию школьной формы», — сказал Снегуров.
Сам учитель выступает за деловой стиль одежды, где соблюдаются определенные нормативы.