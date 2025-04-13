Заслуженный тренер Семин поддержал идею вернуть пиво на стадионы

Знаменитый тренер и трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что инициативу министра спорта РФ Михаила Дегтярева о возобновлении продажи пива на российских футбольных стадионах можно назвать правильной.

«Я согласен с этим. Нельзя было запрещать пиво, потому что оно разрешено на всех стадионах мира. Я не вижу в этом никаких проблем. К тому же это определенный бизнес для футбольных клубов», — отметил тренер. Он добавил, что уже давно не видел случаев буйства фанатов из-за употребления пива — ни раньше, ни сейчас на других аренах.

Семин также подчеркнул, что современные меры безопасности, включая камеры и систему Fan ID, позволяют эффективно контролировать ситуацию на стадионах.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что необходимо вернуть возможность спортивным фанатам употреблять слабоалкогольные напитки на стадионах.

Продажа слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России была запрещена в 2005 году, а реклама на стадионах — еще в 2004 году.