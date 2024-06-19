«Зарплаты.ру»: 95% компаний помогают своим сотрудникам развивать профессиональные навыки

Более 95% российских работодателей признались, что помогают своим сотрудникам развивать профессиональные навыки. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на результаты опроса центра «Зарплаты.ру»

Около 69% компаний делают это за счет внутреннего обучения, еще 19% организаций оплачивают работникам курсы и поездки на мероприятия, 8% — выделяют бюджет на обучение отличившихся сотрудников.

Отмечается, что только 13% работодателей готовы тратить на обучение своих специалистов более 100 тысяч рублей.

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