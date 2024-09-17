«Зарплата.ру» и «Росгосстрах Жизнь»: почти 90% россиян доверяют своим детям в выборе профессии

Большинство россиян (88,5%) не собираются влиять на решение своих детей в выборе профессии. Такие результаты показало исследование сервисов «Росгосстрах Жизнь» и «Зарплата.ру», сообщил Life.
Так, 51,5% родителей заявили, что планируют лишь поделиться своим мнением в вопросе будущей карьеры ребенка. А вот 37% вообще не собираются вмешиваться. Оставшиеся респонденты намерены активно участвовать в принятии соответствующего решения.
Отмечается, что 29% опрошенных уже откладывают деньги на высшее образование детей, еще 27% начнут в ближайшее время.
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