Запуск рабочего движения на Московско-Дунайской развязке в Петербурге запланировали на август

Рабочее движение на Московско-Дунайской развязке планируют запустить в Петербурге в августе этого года. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас реализация проекта развязки уже находится на завершающей стадии. Как рассказал начальник строительного управления компании-подрядчика филиала «Искуственные сооружения» группы компаний «Возрождение» Сергей Ветюгов, объект уже готов на 70%. В ближайших планах — армирование и бетонирование плиты проезжей части, а также обустройство переходов.

«Самое сложное в данном моменте было — это переустройство инженерных сетей. Как обычно много владельцев– Ленэнерго, Водоканал — у каждого свои определенные запросы, интересы. Мы это успешно преодолели», — подчеркнул Ветюгов.

Он добавил, что строительство идет под надзоров общественных наблюдателей. Строительство идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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