Запуск рабочего движения на Московско-Дунайской развязке в Петербурге запланировали на август
Рабочее движение на Московско-Дунайской развязке планируют запустить в Петербурге в августе этого года. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Сейчас реализация проекта развязки уже находится на завершающей стадии. Как рассказал начальник строительного управления компании-подрядчика филиала «Искуственные сооружения» группы компаний «Возрождение» Сергей Ветюгов, объект уже готов на 70%. В ближайших планах — армирование и бетонирование плиты проезжей части, а также обустройство переходов.
«Самое сложное в данном моменте было — это переустройство инженерных сетей. Как обычно много владельцев– Ленэнерго, Водоканал — у каждого свои определенные запросы, интересы. Мы это успешно преодолели», — подчеркнул Ветюгов.
Он добавил, что строительство идет под надзоров общественных наблюдателей. Строительство идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».