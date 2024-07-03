Зампред СПЧ Киркора призвала выдавать защитный ордер жертвам домашнего насилия

Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора призвала проработать практику, которая бы гарантировала безопасность жертвы домашнего насилия. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам эксперта, игнорирование семейной терапии усугубляет данную проблему.
«Почему государство только взимает штрафы, не ведя работу дальше?» — задалась вопросом Киркора.
Она указала на необходимость введения отдельной процедуры по выдаче защитного ордера жертвам домашнего насилия. Кроме того, следует организовать работу психологов с семьями.