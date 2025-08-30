Зампред Правительства РФ Патрушев обсудил вопросы сельского хозяйства в Иркутской области

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев посетил Иркутскую область и встретился с главой региона Игорем Кобзевым. Они обсудили темы сельского хозяйства, экологии и природопользования, сообщило РИАМО .

Патрушев отметил, что с момента запуска госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» региону выделили свыше 6,5 миллиарда рублей.

«В Стратегию развития Сибири включено более 20 проектов с общим объемом инвестиций 2,5 триллиона рублей. В их рамках планируется создать 35 тысяч рабочих мест», — подчеркнул Патрушев.

В конце визита зампред правительства осмотрел строящееся в регионе научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев», предназначенное для исследований запасов водных биоресурсов Байкала, добавила радиостанция Sputnik.