Зампред Правительства РФ Чернышенко рассказал о создании условий для самореализации молодежи Новороссии

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал интервью сайту kp.ru . В ходе беседы он рассказал о проектах для самореализации молодых людей Донбасса и Новороссии.

По словам госдеятеля, сегодня в России особое внимание уделяется развитию потенциала и талантов каждого человека. Исключением не стали и ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области. Там создают условия для самореализации молодых людей.

Местные жители проявляют большой интерес к самым разным возможностям, добавил Чернышенко. Так, активисты из Донбасса и Новороссии принимают участие в форумах и программах Росмолодежи.