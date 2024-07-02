Зампред Правительства РФ Чернышенко рассказал о создании условий для самореализации молодежи Новороссии

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал интервью сайту kp.ru. В ходе беседы он рассказал о проектах для самореализации молодых людей Донбасса и Новороссии.

По словам госдеятеля, сегодня в России особое внимание уделяется развитию потенциала и талантов каждого человека. Исключением не стали и ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области. Там создают условия для самореализации молодых людей.

Местные жители проявляют большой интерес к самым разным возможностям, добавил Чернышенко. Так, активисты из Донбасса и Новороссии принимают участие в форумах и программах Росмолодежи.

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