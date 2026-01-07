Замминистра обороны Криворучко исполнил новогоднее желание семилетней девочки

Во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» принял участие заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Он исполнил мечту семилетней девочки из Москвы, которая хотела велосипед.

Школьница увлекается рисованием, поэтому перед получением подарка она посетила с мамой Центральный парк «Патриот» в Подмосковье и прошла мастер-класс от педагога Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

После этого директор парка Игорь Барсков вручил девочке велосипед от имени замминистра.

