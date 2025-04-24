Заммэра Москвы Ликсутов рассказал об успехах в сфере металлообработки

По его словам, локализация производства подтверждает свою эффективность. В начале 2025 года компания «Лассард», резидент ОЭЗ, планирует развивать свое производство. Она уже выпустила более 100 единиц инновационной продукции. Оборудование компании имеет все шансы занять лидирующие позиции благодаря своим возможностям: волоконный лазер позволяет резать металл толщиной до 35 мм, а оптический стол облегчает работу в лабораториях. Ассортимент предприятия включает и другие инновационные решения.

Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов отмечает, что местные производители демонстрируют стабильный рост. Реестр Минпромторга насчитывает около 400 моделей оборудования отечественного производства.