Заммэра Москвы Ликсутов отметил, что столица стремится к мировому лидерству в беспилотных технологиях

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что Москва будет абсолютным мировым лидером по развитию технологий беспилотных летательных аппаратов, особенно в городском транспорте. Его слова прозвучали в интервью KP.RU.

Ликсутов отметил, что в Москве продолжает действовать первый в России полностью беспилотный трамвай, запущенный в начале сентября. «Разработкой программного обеспечения для этого уникального транспорта занимались сотрудники Московского метрополитена, не привлекая какие-либо сторонние компании. Почему? Потому что это критически важная для города технология», — подчеркнул заместитель мэра.

Он также добавил: «Москва будет городом номер один в мире по развитию беспилотных технологий, в первую очередь, на разных видах городского транспорта».