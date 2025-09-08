Заммэра Ликсутов рассказал, что Москва готовится к испытаниям беспилотного метро

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов обсудил планы по интеграции беспилотного метро в столичную систему и причины сохранения машинистов. В интервью KP.RU чиновник поделился деталями нововведений.

«В московском метро одни из самых коротких в мире интервалов движения в часы пик. В этом году у нас уже начнутся ночные испытания беспилотного метро, будем ездить без пассажиров и тренироваться. И специальная лаборатория будет сделана», — заявил заместитель мэра.

По словам Ликсутова, к концу следующего года может быть запущено беспилотное метро, но первоочередное внимание уделяется качеству, надежности и безопасности.

Кроме того, вице-мэр подчеркнул, что массовых увольнений не предвидится: машинисты по-прежнему важны, особенно с учетом расширения сети станций. Аналогичная ситуация и с водителями трамваев: новых сотрудников будут нанимать, а увольнений не будет.