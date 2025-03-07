Замглавы Роскачества Михалева: сфера ретейла адаптируется к новым технологиям

Сфера ретейла претерпевает значительные изменения, активно адаптируясь к технологическим новшествам. Об этом сайту Life рассказала заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева на форуме «Женщины за здоровое общество».

По словам специалиста, внедрение технологий контроля сроков хранения становится ключевым аспектом развития как крупных федеральных сетей, так и небольших региональных магазинов. Температурные датчики и интеллектуальные системы помогают отслеживать состояние продукции и минимизировать риски потери качества.

Кроме того, меняется поведение потребителей: растет спрос на готовую еду, что способствует развитию рынка. Однако это также создает новые вызовы.

Михалева подчеркнула важность соблюдения стандартов пищевой безопасности, особенно системы HACCP, для надежного хранения и реализации готовой продукции. В планах — исследования такой продукции в ближайшем будущем.