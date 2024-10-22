Заместитель генерального директора ЭТП «ТЭК-Торг» Евгений Можаев в беседе с RT указал на одно из самых важных направлений цифровизации в настоящее время.

Речь идет о снижении трудозатрат, а также минимизации влияния человеческого фактора.

«Это не подразумевает полную замену людей, но на фоне текущей ситуации на рынке труда автоматизация рутинных задач становится оправданной», — пояснил специалист.

Организации инвестируют в обучение работников взаимодействию с информационными алгоритмами и системами. Такой подход Можаев назвал устойчивым.