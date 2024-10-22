Замглавы ЭТП Можаев: важное направление цифровизации — снижение трудозатрат
Заместитель генерального директора ЭТП «ТЭК-Торг» Евгений Можаев в беседе с RT указал на одно из самых важных направлений цифровизации в настоящее время.
Речь идет о снижении трудозатрат, а также минимизации влияния человеческого фактора.
«Это не подразумевает полную замену людей, но на фоне текущей ситуации на рынке труда автоматизация рутинных задач становится оправданной», — пояснил специалист.
Организации инвестируют в обучение работников взаимодействию с информационными алгоритмами и системами. Такой подход Можаев назвал устойчивым.
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