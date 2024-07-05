На торжественном мероприятии, прошедшем 4 июля, были вручены награды выдающимся представителям медийной индустрии в рамках премии «Медиа-менеджер России — 2024». Среди отмеченных достижений — работа команды издания «ВМ», передала «Вечерняя Москва».
В числе почетных лауреатов — Алексей Зернаков, заместитель главного редактора «Вечерней Москвы», который был удостоен награды в номинации «За успешное управление ежедневным деловым выпуском газеты „Вечерняя Москва“ и реализацию концепции специального выпуска, посвященного ходу проведения СВО».
Также на премии отметили директора медиацентра «ВМ» Елену Плешивцеву. Ее наградили в номинации «За разработку и реализацию социально значимых проектов и комплекса мероприятий к 100-летнему юбилею газеты „Вечерняя Москва“».