Законопроект о защите российских приложений от дискриминации внесли в ГД
В Государственную думу внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений в иностранных магазинах App Store и Google Play. Текст документа опубликовали в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Антон Горелкин, Андрей Луговой, Дмитрий Гусев и другие. Законопроект запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования отечественных приложений.
Согласно документу, нельзя ограничивать поиск, обновление приложений и управление их настройками.
Ранее депутаты от фракции «Новые люди» предложили разрешить рекламные звонки только с номеров, зарегистрированных на юрлиц и или индивидуальных предпринимателей. Ограничение таких звонков возможно через жесткий контроль продавцов сим-карт, отметил директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.