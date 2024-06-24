Законопроект о защите российских приложений от дискриминации внесли в ГД

Фото: РИА «Новости»

В Государственную думу внесли законопроект о запрете дискриминации российских приложений в иностранных магазинах App Store и Google Play. Текст документа опубликовали в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты Антон Горелкин, Андрей Луговой, Дмитрий Гусев и другие. Законопроект запрещает устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования отечественных приложений.

Согласно документу, нельзя ограничивать поиск, обновление приложений и управление их настройками.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» предложили разрешить рекламные звонки только с номеров, зарегистрированных на юрлиц и или индивидуальных предпринимателей. Ограничение таких звонков возможно через жесткий контроль продавцов сим-карт, отметил директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.

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