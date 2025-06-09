Захар Прилепин: Шолохов писал о великих страстях, которые проверяют человека на прочность

Российский писатель Захар Прилепин в беседе с «Петербургским дневником» обсудил значимость творчества Михаила Шолохова в наше время.

По его словам, произведения Шолохова написаны на высочайшем художественном, стилистическом и психологическом уровнях.

«Шолохов писал о великих и простейших страстях — любви, измене, войне, революции, голоде, тех библейских испытаниях, которые проверяют человека на прочность», — добавил он.

Великие писатели, в том числе Шолохов, задавали себе вопросы о смысле человеческого существования и предлагали ответы, основанные на глубочайшем понимании человеческой души. В отличие от современных психологических пособий, созданных авторами, не пережившими настоящих испытаний, Шолохов видел страдания и радости, победы и поражения, испытанные народом.