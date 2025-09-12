ЗАГС: имя София стало самым популярным для новорожденных девочек в 2025 году

В 2025 году София вновь стало самым популярным именем для новорожденных девочек в России. Оно удерживает первенство уже пятый год подряд, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные онлайн-реестра ЗАГСа.

Известно, что более 14,5 тысячи младенцев женского пола получили имя София. В пятерку самых популярных женских имен также вошли Ева, Анна, Мария и Варвара. Имя Виктория покинуло топ-5, уступив место Варваре.

Среди мужских имен Михаил продолжает лидировать третий год подряд. В 2025-м в пятерку наиболее распространенных мужских имен также вошли Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Имя Максим, популярное в прошлые годы, не попало в первую пятерку, уступив место Тимофею, добавил «Ридус».